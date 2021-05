Tornano disponibili le scarpe Lidl, sul web prezzi folli fino a 700 euro

Erano arrivate a costare fino a mille euro e, oggi, sono tornate in vendita. Stiamo parlando ovviamente delle scarpe Lidl, che hanno riscosso un successo incredibile quando lo scorso novembre erano apparse sui scaffali dei supermercati. «Vero e proprio fenomeno di costume», la definizione che gli ha voluto allegare il gruppom che ha portato a un «vivace dibattito tra esperti e appassionati». Tutti le volevano e hanno fatto follie per ottenerle. E ora le calzature con «l’eccentrico accostamento dei colori» tornano in vendita.

Il comunicato

«Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio – fa sapere il gruppo in una nota – le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro».

Le scarpe saranno acquistabili in uno degli oltre 680 punti vendita, ma c’è anche chi le sta vendendo a prezzi gonfiati sui social. Su Ebay,m difatti, sono arrivate anche a costare 700 euro, poiché terminate nei supercati.

Il lancio delle scarpe lidl sul mercato a novembre 2020

Sono stati 660 i punti vendita italiani di Lidl sono stati presi d’assalto, per capire che molte delle sneakers della nota catena di supermercati venivano acquistate con il solo scopo di trarci guadagno online. Il marchio tedesco, infatti, ha lanciato sul mercato calzettoni, ciabatte e scarpe appartenenti alla «Lidl Fan Collection». C’è da dire che si tratta di una linea in edizione limitata, ma che si è trovata comunque di fronte a tantissima domanda. A novembre scorso i supermercati sono stati interessati a frequenti assembramenti proprio a causa della nuova linea di abbigliamento. In alcuni video che girano sul web, si vedono clienti che corrono tra le corsie per accaparrarsi i prodotti. E come se non bastasse, questi ultimi vengono messi nuovamente sul mercato ma a prezzo gonfiato.