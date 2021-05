«Incongruenze». Anzi «difficoltà enormi» nella campagna vaccinale dei detenuti e degli agenti di Polizia penitenziaria. A denunciarlo è il garante delle persone private delle libertà in Campania Samuele Ciambriello. «Basta con i processi mediatici e in piazza per chi è in carcere» è il suo appello. «Se fuori si vivono delle incongruenze – aggiunge – naturalmente non è difficile immaginare che in un ambiente ristretto qual è il carcere, queste che definisco incongruenze, diventino difficoltà enormi che, in alcuni casi, minacciano il diritto alla salute per una persona ristretta e per gli stessi operatori penitenziari». Secondo gli ultimi dati forniti alla fine della scorsa settimana, le vaccinazioni tra i detenuti della Campania sono poco più di 1600, poche decine tra i minorenni.

Di questi: 122 al carcere femminile di Pozzuoli meno di 1000 a Caserta, circa 300 a Salerno, un centinaio a Benevento, di poco superiore a 100 ad Avellino e nei 3 penitenziari napoletani di Poggioreale, Secondigliano e quello minorile di Nisida. Circa 2300 i vaccinati tra gli agenti di Polizia penitenziaria e civili che entrano in carcere e amministrativi nelle strutture carcerarie.

Sui numeri esigui a Napoli, Samuele Ciambriello ravvisa: «Arrivano pochi vaccini nell’Asl Na1purtroppo, ma sia a Poggioreale che a Secondigliano, la situazione è vulnerabile, bisogna proseguire a tambur battente la prossima settimana, i detenuti non sono figli di un Dio minore, la vaccinazione è un diritto dovere, un obbligo morale per chi è dentro il carcere e per chi è nel carcere. Lo Stato non deve violare il sacro diritto alla tutela della salute, dobbiamo superare la logica del carcere come cimitero dei vivi».