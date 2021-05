La Juventus non parteciperà al prossimo campionato di Serie A, a patto che non abbandoni il progetto Superlega. Possono essere più o meno esplicitate così le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”.

Juventus fuori dalla Serie A 2021/2022 se non lascia la Spuerlega

Insomma, Gabriele Gravina, che è anche membro dell’esecutivo Uefa è stato chiaro. Qualora la Juventus decida di perseverare con l’idea Superlega, dovrà rinunciare a disputare il campionato di Serie A 2021/2022. In tal caso sarebbe certa anche l’esclusione dalle coppe europea, esclusione che, a dire il vero, potrebbe materializzarsi già sul campo.

Bianconeri con un piede fuori dalla Champions

I bianconeri, dopo il pesante ko di ieri, rischiano di restare fuori dalla prossima Champions League. Considerato lo stato d’animo ed il calendario, i campioni d’Italia uscenti dovranno tirare fuori l’orgoglio per non restare fuori dai primi 4 posti.

La risposta di Juventus, Real a Barcellona alla Uefa

“I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo. Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League, ordinando a Fifa e Uefa di astenersi, sia direttamente sia per il tramite dei propri associati, dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa in qualsiasi modo in pendenza del procedimento”