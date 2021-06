Cinque auto coinvolte in un maxi incidente a catena sull’asse mediano altezza Nola-Villa Literno. Lo schianto, per cause ancora da accertare, ha visto coinvolte cinque utilitarie, tra cui una Fiat Panda andata completamente distrutta. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere i feriti, per fortuna non gravi, il carro attrezzi per rimuovere le vetture dal centro della carreggiata e la polizia stradale per i rilievi.

La pericolosità della Nola – Villa Literno

Già nei giorni scorsi la strada è stata teatro di pericolosi incidenti. Due giorni fa un incidente è avvenuto in direzione Villa Literno. Sarebbero due le autovetture coinvolte. Presenti sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

Sempre sulla Nola Villa Literno un’autobus di linea è andato in fiamme nel Casertano, sulla statale Nola-Villa Literno presso l’uscita di Casal di Principe. I fatti quando a bordo del mezzo era presente solo il conducente che rientrando dal turno si è accorto del fumo e ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che hanno sedato le fiamme. Il rogo e il fumo nero che proveniva dalla vettura hanno creato code e disagi lungo la Statale, causando il blocco del traffico in direzione Nola.