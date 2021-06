Gennaro Nuzzo, 22 anni, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Acerra, in provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato contro una Fiat Punto. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Bernardo Tanucci e via Alcide De Gasperi. Secondo le prime ricostruzioni, per motivi in corso di accertamento, la donna al volante dell’automobile, modello Fiat Punto, era impegnata in una svolta e non si sarebbe accorta dell’arrivo della motocicletta. Tantissimi i messaggi di dolore lasciati sui social per il 22enne: “Ci stringiamo al dolore della famiglia Nuzzo. Ciao Gennaro resterai sempre qui con noi” si legge sul Facebook.

Gennaro sarebbe stato sbalzato dalla sua moto e sarebbe andato a finire contro un palo. È morto praticamente sul colpo.