Scippa il Rolex da 6mila euro al turista, 29enne preso a Napoli

Ruba un Rolex da 6mila euro al turista, 29enne preso a Napoli. Stamattina il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Gaetano Amendola, 29 anni, ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina. Nel tardo pomeriggio del 9 settembre in via Speranzella un anziano turista britannico aveva subito la rapina del proprio orologio marca Rolex del valore di circa 6mila euro ad opera di un giovane che si era poi immediatamente dileguato a piedi.

A conclusione di immediata attività info-investigativa articolatasi, tra l’altro, attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini offerte dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Quest’ultimo, a seguito di individuazione di persona, è stato riconosciuto dalla vittima. Nella circostanza, la refurtiva è stata restituita all’avente diritto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.