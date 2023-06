Scomparsa nel 2014, il Dna conferma: è di Sibora Gagani il corpo trovato murato in Spagna

Come racconta la madre della giovane a Fanpage.it , “fu lui a telefonarmi per chiedermi se Sibora fosse tornata da me in Italia, io risposi di no, perché? E mi disse che avevano litigato e che da due giorni lei se n’era andata”. Romeodi avere avuto a che fare con la scomparsa della ragazza, fino a quando, due settimane fa, non ha permesso agli investigatori di risalire alla parete dietro la quale aveva nascosto il corpo.

Ora, secondo quanto riferito dall’avvocata della famiglia Gagani, Emanuela Di Marco, la priorità della famiglia “è riportare la salma in Italia. Valuteremo anche le incombenze burocratiche e i costi” riservandosi la possibilità, in caso di impossibilità della famiglia di pagare le somme previste, “di chiedere aiuto anche al Comune di Nettuno”.