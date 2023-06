Taglio al Reddito di cittadinanza, 400mila famiglie senza contributo

PUBBLICITÀ

IL RAPPORTO SULLA POLITICA DI BILANCIO

“Secondo una stima condotta con il modello di microsimulazione dell’UPB alimentato da un campione longitudinale di dati amministrativi relativi alle dichiarazioni ISEE e alle effettive erogazioni del RdC nel triennio 2020-22, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari di RdC, circa 400.000 (il 33,6 per cento) sono esclusi dall’AdI perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. Dei restanti circa 790.000 nuclei in cui sono presenti soggetti tutelati, circa 97.000 (poco più del 12 per cento) risulterebbero comunque esclusi dalla fruizione dell’AdI per effetto dei vincoli di natura economica. Nel complesso, dunque, i nuclei beneficiari dell’AdI risulterebbero circa 740.000, di cui 690.000 già beneficiari di RdC e 50.000 nuovi beneficiari per via della modifica del vincolo di residenza”. Questo si legge nei legge nel rapporto Upb sulla politica di Bilancio.

L’INFLAZIONE

L’Upb rileva come nel 2022, grazie alle misure messe in campo, l’impatto dell’inflazione, in gran parte energetica, sulle famiglie è stato “tendenzialmente progressivo” a vantaggio delle famiglie meno benestanti. Invece nel 2023 c’è stato un aumento dei prezzi dei beni non energetici e la ricomposizione del mix di politiche compensative hanno prodotto “effetti complessivi debolmente regressivi”, con un impatto maggiore dunque dell’inflazione sulle famiglie meno ricche.