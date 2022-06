Secondigliano perde un pezzo di cuore, addio a Luigi ‘spezzacatene’

Napoli piange un’altra figura storica, è volato in cielo Luigi Imperatore, detto spezzacatene, noto commerciante di Capodichino zona “Perrone”. A stroncarlo nella giornata di ieri un brutto male. Padre e nonno esemplare, Luigi era conosciutissimo in tutta Secondigliano e non solo per tanta passione che metteva nel suo lavoro. Ha lavorato per anni nella nota pescheria di famiglia Imperatore. Tantissimi i commenti e le dediche social per Luigi: “Era un gran lavoratore, pescivendolo doc della mia Secondigliano bella. Noi tutti gli dedichiamo riposa in pace amico nostro condoglianze alla famiglia Imperatore”, scrive Umberto sui social.

Lutto a Secondigliano, morto lo storico pizzaiolo di ‘Carminiello’

Lutto per la storica pizzeria Carminiello a Secondigliano. E’ venuto a mancare Francesco Balsamo, pizzaiolo della storica pizzeria Carminiello che oggi resterà chiuso per lutto.

Franco era considerato una vera colonna della Pizzeria Carminiello, nata nel 1910 da Carmine de Lucia. Tutto inizia da un carretto ambulante che distribuisce le migliori pizze del quartiere, da lì a poco tempo Carmine apre una piccola bottega, misera, ma allo stesso tempo calda ed accogliente. Grazie all’aiuto del piccolo figlio Luigi, la bottega acquista popolarità crescente diventando la pizzeria Carminiello che conosciamo ancora oggi. Attualmente gestita da Vincenzo e Maria de Lucia con la stessa passione e lo stesso sacrificio, ma senza rinunciare alla tradizione che da sempre li contraddistingue.