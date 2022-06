Scampia, pusher a 16 anni con tre tipi di droga: arrestato insieme alla vedetta

Ha 16 anni e, fino a ieri sera, era incensurato. I carabinieri hanno sorpreso il giovane in possesso di alcune varietà di droga, per questo l’hanno arrestato. Con lui, anche un 45enne che faceva da vedetta.

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 16 anni, sorpreso in possesso di alcune varietà di droga

E’ successo ieri sera a Scampia, nella vela rossa del lotto M di Viale della Resistenza. Qui, nell’ambito di un controllo, i militari dell’arma hanno sorpreso un ragazzo – un 16enne della zona – in possesso di tre diverse tipologie di droga. In particolare, nelle tasche aveva 10 dosi di cocaina, 15 di eroina e 3 di kobret, per un totale di 25 grammi di sostanza stupefacente. Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto anche 66 euro in contanti: sintomo di un’attività di spaccio appena avviata.

A finire in manette anche Paolo Agliata, complice che faceva da vedetta

Con il 16enne i carabinieri hanno catturato anche un 45enne, Paolo Agliata, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava in strada e, facendo da vedetta, controllava l’area circostante la vela rossa. A mantenere gli stupefacenti il complice più giovane, forse proprio perché minore e incensurato.

I due sono stati arrestati e si trovano in attesa di giudizio

Nonostante l’attenzione ad evitare i controlli, entrambi sono finiti in manette prima di potersi dare alla macchia. Per Agliata, le autorità hanno disposto gli arresti domiciliari. Mentre il ragazzo è stato condotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. I due complici si trovano attualmente in attesa di giudizio.