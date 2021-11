Giugliano settimo sigillo! Vittoria storica dei tigrotti: 2–0 nel derby con il Gladiator.

Gladiator: Merola, Ciampi, Cassaro (54’ Manes), Vitiello, Petito (46’ Dommarco), Tomi, Strianese. Marzano, Barone, Esposito (56’ Arrivoli), Passaro (76’ Megaro). A Disposizione: Casillo, Fischetti, Perrino, Mezzacapo, Esposito. All.: Martino

Giugliano: Baietti, Oyewale, Ceparano, Poziello C., Cerone (54’ Kyeremateng), Rizzo (77’ Mazzei), De Rosa, Gladestony, Caiazzo (61’ Boccia), Biasiol, Scaringella (86’ Poziello R.). A Disposizione: Iandoli, Mekki, Vivolo, Gentile, Flores. All.: Ferraro

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Marcatori: 69’ Kyeremateng (GI); 82’ Poziello C. (GI).

Ammoniti: Barone (GL), Esposito (GL), Biasiol (GI), Tomi (GL), Dommarco (GL).

Santa Maria Capua Vetere – Il Giugliano continua a vincere e fa sette su sette. Dopo sette giornate e sette vittorie consecutive i gialloblu di Ferraro guidano da soli, a punteggio pieno, la classifica del girone “G” di serie D. La vittoria nel derby con il Gladiator sfata un tabù che durava da ben 90 anni. Il Giugliano, infatti, non aveva mai vinto al “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere.

Gli ospiti iniziano con il piglio giusto. Partono con più convinzione e voglia di vincere. Sono decisi a riprendersi la vetta che ora è nelle mani dell’Aprilia vittoriosa nell’anticipo di sabato. All’8’ c’è il primo affondo: cross di Cerone per la testa di Scaringella e pallone che incoccia il palo. Nove minuti dopo il Giugliano va vicino al vantaggio: un tiro di Scaringella impegna seriamente Merola che si rifugia in angolo. Sul susseguente calcio d’angolo un colpo di testa del difensore Biasiol non centra la porta. Al 28’ è ancora l’estremo difensore nerazzurro ad ergersi protagonista quando si oppone con bravura ad un tiro dell’attaccante argentino Rizzo. Solo alla mezz’ora il Gladiator si affaccia in area avversaria: Strianese serve un invitante pallone al bomber Barone che da posizione un po’ defilata mette a lato.

Nella ripresa la prima occasione per schiodare lo zero a zero capita ai sammaritani ma è bravo il portierino Baietti a deviare in angolo un tiro di Marzano e a difendere la sua imbattibilità. Passato il pericolo, il Giugliano riprende in mano il pallino del gioco. Qualche calciatore incomincia ad accusare la fatica, anche per le pessime condizioni del terreno di gioco, e così i due tecnici danno inizio al valzer delle sostituzioni. Ed è proprio uno dei nuovi entrati tra le fila gialloblu a sbloccare il risultato. E’ il bomber Kyeremateng, al suo esordio stagionale dopo un lungo infortunio, a portare in vantaggio il Giugliano. Al 69’ sul corner di Rizzo a centro area Biasiol la spizza sul secondo palo, lì dov’è appostato Kyeremateng che indisturbato appoggia in rete. Grande esultanza dei tigrotti per una rete di notevole importanza, che gela i sammaritani. Il Giugliano è autorevole ed al 79′ chiude la contesa con il colpo di testa di Ciro Poziello, su calcio di punizione battuto da Gladestony. All’82’, stavolta, ci prova direttamente il centrocampista brasiliano a fare tris ma è bravo Merola ad opporsi. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara sancisce una vittoria storica per il Giugliano, che si riprende il comando della classifica e rintuzza così gli attacchi delle sue più immediate inseguitrici.

L’INTERVISTA

Al termine della storica vittoria sul campo del Gladiator il tecnico gialloblu Giovanni Ferraro analizza così la gara: “Questa era una partita molto difficile non solo per la forza dell’avversario, ma anche perché un derby è sempre una gara particolare. Questo è un campo duro, dove sarà difficile per tutti venire a fare punti. Sono veramente contento, già nel primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni per sbloccarla, nella ripresa abbiamo aspettato il momento giusto per colpire. Siamo stati capaci di ribattere colpo su colpo, presenti fisicamente e mentalmente, credo possa essere uno step importante per noi. Oggi è stata una gara bella non solo in campo ma anche sugli spalti. C’è stata una cornice di pubblico importante, tanto rispetto, questo è il calcio che ci piace. In quanto a noi, il gruppo sta facendo la differenza al momento, lavoriamo dal 16 agosto incessantemente, con ragazzi seri e professionali. Abbiamo alle spalle una società forte, staff e dirigenti di alto livello, questo facilita il nostro compito. Abbiamo una rosa forte, e ripeto, tutti sono titolari in questa squadra, tutti avranno la loro occasione e tutti saranno fondamentali per l’obiettivo finale. Siamo una squadra tutti e questa è l’unica cosa che conta. Sappiamo soffrire, abbiamo un’anima, quella famosa anima che abbiamo costruito tutti insieme giorno dopo giorno. Dedico la vittoria a Biasiol che in settimana ha avuto un lutto, ha tenuto tutto dentro ed è stato perfetto in campo e vicino ai suoi compagni. Questo vuol dire essere squadra”.

Paolo Buonanno