Si aggirava per Melito con 15kg di sigarette di contrabbando, 48enne ai domiciliari

I carabinieri del Nucleo Operativo di Marcianise (CE), nella tarda serata di ieri, hanno proceduto, in Melito di Napoli (NA), all’arresto di una quarantottenne del luogo. I militari hanno proceduto all’arresto – avvenuto nel corso di mirati servizi di controllo del territorio – dopo aver colto la donna in flagranza di reato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

I militari dell’Arma hanno inizialmente intercettato la donna a bordo dell’autovettura in uso, mentre si aggirava con fare sospetto sulla pubblica via. Dopodiché, hanno proceduto al controllo della stessa. In seguito alla perquisizione – del veicolo e dell’abitazione – hanno trovato la donna in possesso di 1000 pacchetti di sigarette di varie marche. Per un peso complessivo di 15 kg, privi del sigillo dei Monopoli di Stato. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestata è stata accompagnata ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria, in attesa di giudizio.