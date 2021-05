Un’ampia voragine si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia ed i vigili del fuoco, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Non si esclude che la voragine possa essere stata causata dalle abbondanti piogge che si sono registrate a partire dalla serata di ieri. Oltre allo spavento nessun danno per i residenti della zona. I vigili del fuoco stanno lavorando ancora per mettere in sicurezza l’area interessata dalla voragine.

Allerta meteo in Campania: in arrivo temporali, grandine e fulmini su Napoli e provincia

Allerta meteo. Piogge e temporali in arrivo sulla Campania. L’area metropolitana di Napoli e tutte le province della regione saranno investite da un’improvvisa ondata di maltempo. A comunicare l’allerta gialla è stata la Protezione Civile della Regione Campania. La criticità idrogeologica è prevista dalle 20 di questa sera fino alle 12 di sabato.

L’allerta interesserà la Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; coinvolto anche l’alto Volturno e Matese, nonché la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e Monti Picentini. Temporali e maltempo anche su Tusciano e Alto Sele, Piana Sele, Alto e Basso Cilento. In queste aree si prevedono locali rovesci e temporali anche intensi e possibili raffiche di vento nei temporali.