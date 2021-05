I Carabinieri della stazione di Qualiano, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e degli illeciti di natura ambientale, hanno sequestrato 6 autovetture e 1 motociclo. I veicoli erano all’interno del campo rom denominato “Ex Costagliola”, in via circonvallazione esterna. Erano tutti intestati a prestanome e senza copertura assicurativa. I militari hanno poi provveduto a far rimuovere alcuni cumuli di rifiuti stoccati nell’insediamento e pericolosamente posati sul terreno, senza alcun filtro o protezione.

