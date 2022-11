“Non so chi sono”. Si finge smemorato per evitare l’arresto, in cella rapinatore di Napoli

Un uomo residente a Napoli è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia del Brennero. Era ricercato sia in Italia che in Austria con l’accusa di rapina. E’ stato sorpreso durante i controlli mirati alla verifica dei documenti di viaggiatori per l’ingresso in Italia.

RAPINATORE NAPOLETANO ARRESTATO AL BRENNERO, AVEVA FINTO INSTABILITA’ MENTALE DAVANTI AGLI AGENTI

L’uomo, fermato su un Eurocity diretto a Monaco di Baviera, in un primo momento ha cercato di far credere agli agenti di essere psichicamente instabile e di soffrire di problemi di memoria.

Condotto presso il commissariato e stabilita la falsità della carta d’identità esibita, è emerso che l’uomo, residente a Napoli, ha numerosi precedenti per rapina. Era ricercato infatti sia in Italia, per una rapina aggravata avvenuta nel 2020 nei confronti di un rappresentante di preziosi, che in Austria, in quanto oggetto di mandato di arresto europeo per due rapine di preziosi avvenute a Vienna nel 2022.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bolzano.