Si masturba davanti a una donna nella spiaggia nudisti, ucciso a colpi di fucile

In una piccola spiaggia per nudisti, poco fuori Lione, un 76enne ha sparato ad un uomo, quest’ultimo infatti stava compiendo dei gesti d’autoerotismo infastidendo le presenti. Perchè un anziano dovrebbe portare un fucile su una spiaggia nudista? La risposta pare essere nella grande passione del 76enne: la caccia. Anche se non è ancora ben chiaro perchè proprio quel giorno avesse deciso di portare l’arma da fuoco sulla spiaggia. L’arma che ha ucciso il 46enne con almeno tre colpi era infatti legalmente detenuta con licenza. La licenza di regolare permesso, però, secondo un emittente televisiva francese, non permetterebbe l 76enne di portare “in giro” l’arma con se.

Offese e molestie

E’ successo nel Grand Parc de Miribel-Jonage, nella periferia di Lione, Francia. L’anziano stava trascorrendo una tranquilla giornata immerso nella natura nella piccola spiaggia naturista. Le acque si iniziano però ad agitare quando il 76enne, intorno alle 10:30, nota tra i bagnanti qualcosa. L’anziano signore, infatti, aveva iniziato una furibonda lite con un 46enne che si è conclusa nel peggiore dei modi.

Il 46enne, secondo il racconto dell’anziano e degli altri bagnanti, aveva degli atteggiamenti scorretti nei confronti dei presenti. Parole offensive gratuite per la maggior parte dei bagnanti nonché atteggiamenti fin troppo espliciti nei confronti delle donne presenti. Pare infatti che il 46enne avesse molestato le svariate donne presenti sulla spiaggia solo perchè nude. La zona del parco era dedicata a coloro i quali piace godersi il sole e la natura senza la “compagnia” dei propri vestiti. Insomma su una spiaggia nudista ci si aspetta di vedere donne ed uomini nudi bisogna quindi allo stesso tempo portare rispetto ai corpi presenti.

Aperta inchiesta contro il 76enne

L’uomo avrebbe quindi già attirato l’attenzione con offese e molestie ma ha raggiunto il limite con il suo ultimo gesto. Pare infatti che l’uomo, già colpevole di atteggiamenti palesemente a sfondo sessuale nei confronti delle donne presenti, abbia iniziato a masturbarsi davanti una di loro. E’ li che l’anziano signore ha invitato l’uomo a smettere con i comportamenti sopraelencati e soprattutto a terminare l’atto d’autoerotismo in una zona non pubblica. Dopo una furiosa lite il 76enne non ha retto la rabbia ed ha sparato il giovane con il proprio fucile, uccidendolo. Spara infatti tre colpi ed uno di essi uccide il 46enne, dichiarato, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, deceduto pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi. La polizia ha avviato un’inchiesta penale per omicidio ed arrestato il 76enne.