Si rifiutano di consegnare il motorino ai rapinatori: feriti due 16enni al rione Conocal

Notte di rapine violente quella appena trascorsa a Napoli, tra cui spunta quella all’attaccante azzurro Neres. L’ultimo episodio in ordine di tempo vede invece come vittime e protagonisti due 16enni che nella notte sono arrivati all’ospedale ‘Villa Betania’: erano feriti al fianco.

Entrambi hanno riferito che erano in sella ad uno scooter non lontano dal rione Conocal di Ponticelli quando erano stati avvicinati da altre persone in sella a dei motorini. Queste gli avevano intimato di consegnare il mezzo. Ad una loro reazione sono stati feriti con un corpo contundente. I due giovani sono stati medicati e trattenuti in ospedale per ulteriori accertamenti anche se le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia che dopo aver raccolto la testimonianza dei due feriti sono alla ricerca di immagini utili dalle telecamere presenti nella zona.

