Napoli piange Silvia, la giovane trovata senza vita in casa dalle amiche

Mistero sulla morte di Silvia Sabato, una giovane ragazza trovata senza vita in un appartamento nel centro storico di Napoli. Silvia abitava con due coinquiline in via Raimondo De Sangro di Sansevero. Una delle due amiche, nel rientrare a casa, l’ha trovata riversa nel bagno. I medici sono arrivati in pochi minuti e hanno provato a rianimarla, poi hanno constatato il decesso della 26enne originaria di Bella, vicino Potenza, ma trasferitasi a Napoli per studi universitari. Studiava, infatti, all’Orientale. Sul corpo non c’erano segni di violenza. Informato il magistrato di turno, che ha aperto una indagine, sequestrato la salma e disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. La ragazza era domiciliata a Napoli per studio dal 2017. Studiava archeologia. Sotto choc le amiche e le compagne della facoltà. Ora sarà la Procura a ricostruire i fatti, per capire cosa sia accaduto nell’appartamento delle tre studentesse. La prima ipotesi è un malore: da qui le tracce di sangue alla bocca. Ma serviranno le analisi del medico legale, per la conferma.

Sconvolta la comunità di San Cataldo, una frazione di Bella, Comune di 5mila abitanti. Il sindaco Leonardo Sabato: “Una terribile notizia ha colpito, ancora una volta, la nostra comunità. Dolore e sgomento per la morte di un’altra giovane vita strappata alla famiglia, ai parenti e agli amici. La morte è sempre un mistero, ma quando colpisce una giovane ragazza si perde ogni equilibrio. Per ora non ci resta che il silenzio e stringerci al dolore della famiglia. Riposa in pace Silvia”.

“L’ ASD CALCIO SAN CATALDO SI STRINGE INTORNO AL NOSTRO GIOCATORE VINCENZO SABATO E AL DIRIGENTE VITO SABATO PER LA PREMATURA E TRAGICA MORTE RISPETTIVAMENTE DELLA SORELLA E NIPOTE SILVIA”. “

“Silvia zia Margherita e zia Beatrice ti accolgono e danno festa, mentre il dolore immenso scende sulla tua famiglia e su San Cataldo”