Fa un incidente in moto, 44enne scappa per non pagare i danni ma si schianta e muore

Ha sbattuto contro un’auto danneggiata rovinandone la carrozzeria. Poi, per non pagare i danni, è scappato con la sua moto, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un manufatto di cemento. Ha perso così la vita Ciprian Vatamanelu, 44 anni, deceduto nell’incidente frontale.

La tragedia si è consumata sabato scorso, a Roverbella (nel Mantovano). Secondo La Gazzetta di Mantova, l’uomo sarebbe fuggito per non essere riconosciuto ma soltanto dopo aver discusso – seppur brevemente – con la proprietaria dell’auto che aveva appena danneggiato.

La dinamica

Sabato sera il 44enne era a bordo del suo scooter, quando ha impattato contro l’auto parcheggiata, strisciandola. A quel punto la conducente della vettura, 40 anni, si è resa conto del danno ed ha chiesto all’uomo di procedere con la constatazione amichevole. Quest’ultimo però non ha voluto saperne e, quindi, si è allontanato a forte velocità.

L’inseguimento finito in tragedia

La donna, non appena ha realizzato che l’uomo si stava allontanando per scappare, ha cercato di inseguirlo. E nel mentre ha contattato il 112 per segnalare l’incidente e la fuga del 44enne. È in quel momento che si è consumato il dramma: per timore di finire in guai maggiori, il conducente della moto ha premuto sull’acceleratore ed improvvisamente ha perso il controllo, finendo fuori strada, in un fosso, per poi schiantarsi contro un muro di cemento. Purtroppo, l’impatto, è risultato fatale.