Silvio Berlusconi e il tentativo di strappare Maradona al Napoli: “Un rimpianto profondissimo”

Silvio Berlusconi se n’è andato all’età di 86 anni. Una vita dedicata alla tv, alla politica, al calcio. Dalla Serie A tantissimi messaggi, anche il Napoli lo ha ricordato con un comunicato ufficiale: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi”.

Il tentativo del Cavaliere di strappare Maradona al Napoli.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Silvio Berlusconi raccontò un aneddoto su Maradona: voleva comprarlo dal Napoli e portarlo al Milan.

“Un rimpianto profondissimo, e non solo perché Maradona è stato il più grande giocatore della sua generazione. Era una persona fragile, forse la disciplina e l’attenzione ai singoli che c’era nel mio Milan lo avrebbero aiutato a evitare alcuni errori. Però quel giorno, parlando con lui, mi resi conto di una cosa: Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia, almeno fino a oggi. Le bandiere non si comprano e non si spostano. Sarebbe stato come prendere il cuore di un’intera città e trasferirlo a Milano. Sarebbe stato ingiusto, non si poteva fare. Lo stesso Diego, che aveva una grande sensibilità, condivideva questa valutazione”.