Spaccio di droga a Portici. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via I° Immacolata a Portici due persone che hanno consegnato due banconote ad un uomo nei pressi della porta d’ingresso di un’abitazione e, contestualmente, hanno ricevuto qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore e hanno controllato l’appartamento. In casa hanno rinvenuto uno scatolino metallico contenente 17 grammi di droga, nello specifico di eroina, un bilancino. Inoltre diverso materiale per il confezionamento della droga e 845 euro. Infine, poco distante hanno rintracciato gli acquirenti trovandoli in possesso di due involucri della stessa sostanza, droga.

Arrestato per spaccio di droga

Aniello Scarano, 53enne di Portici con precedenti di polizia, arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Mentre gli acquirenti sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Pianura: aggredisce la moglie, arrestato.

In un’altra operazione della polizia, ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che, alla vista degli operatori, si è scagliato contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà, l’hanno bloccato.

La vittima, moglie dell’aggressore, ha raccontato di subire, in presenza della figlia minore, comportamenti violenti del marito con il quale è in fase di separazione. Inoltre già in altre occasioni, ha subito minacce e aggredita fisicamente.

L’uomo, un 50enne napoletano, arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.