“Sperava che Alfonso lasciasse Brigida”, parla la figlia di Caiazzo

PUBBLICITÀ

Si continua ad indagare sul duplice omicidio di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane. Un nuovo retroscena, riportato dal Correrie della Sera, è stato rivelato da Anna Caiazzo, moglie della vittima e figlia di Raffaele Caiazzo.

“Il comportamento di mio padre in questi ultimi mesi ha fatto sì che io e lui litigassimo e smettessimo di parlarci pure nelle occasioni in cui si riuniva la famiglia. Domenica scorsa in un ristorante lui ha fatto a Brigida una mezza scenata di gelosia dopo che le si era avvicinato un nostro parente alla lontana… Non avrei mai pensato che potesse fare una cosa del genere, anche se in queste ultime settimane, preso dalla sua follia, ha detto alcune volte a me, a mio marito e ad altri familiari che avrebbe ucciso Luigi se non avesse confessato la sua relazione con Brigida. Sperava che Alfonso lasciasse Brigida per potersi mettere lui con la ragazza, aiutandola anche con i figli: ne sono convinta“, racconta la donna.

PUBBLICITÀ

Omicidio di Luigi e Maria Brigida a Sant’Antimo, Caiazzo resta in carcere

Sabato è stato convalidato dal giudice il fermo di Raffaele Caiazzo, il 44enne fermato per il duplice omicidio di 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La gelosia per Maria Brigida alla cerimonia e alla festa, parlano i familiari di Caiazzo

Alfonso Caiazzo dopo aver visto il cadavere del cognato Luigi Cammisa, sospettando che potesse accadere qualcosa di simile anche alla moglie Maria Brigida, ha fatto di tutto per proteggerla, telefonando a casa e dicendole di chiudersi dentro e di non aprire a nessuno. Come riporta l’Ansa è corso verso l’abitazione ma quando è arrivato era troppo tardi: la moglie era riversa in bagno ormai morta, anche lei crivellata di colpi.

A raccontare quei concitati momenti è stato il figlio del presunto omicida Raffaele Caiazzo. Il giovane era uscito per andare a lavorare quando la mamma lo ha chiamato dicendogli di Luigi. Dunque Alfonso quando ha visto il corpo del cognato, ha capito le intenzioni del padre e ha tentato di tutto per salvare la moglie.