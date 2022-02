Stop alla Dad per vaccinati con terza dose e green pass illimitato, oggi arriva il nuovo Decreto

Oggi alle ore 12 il CTS e alle ore 16 il Consiglio dei Ministri decideranno il da farsi sulle nuove regole anti Covid. Il Governo Draghi sta lavorando alle nuove norme anti covid per la scuola: le ipotesi sul tavolo sono varie, i grandi cambiamenti riguardano soprattutto le medie e le superiori.

L’idea generale del premier è quella di uniformare le regole della scuola a quelle nazionali, semplificando il ritorno in aula e le sue direttive. Più prudenza invece per il rientro dei piccoli studenti dell’infanzia e della primaria, oggi il CTS si pronuncerà sull’allineamento con le regole dei “colleghi” più grande.

Le nuove regole per la scuola

La novità maggiore riguarda gli studenti con tre dosi di vaccino, con due dosi con l’ultima effettuata da meno di 120 giorni, o guariti. Si ipotizza, infatti, che i soggetti rientranti nelle caratteristiche sopraelencate non debbano assentarsi da scuola nel caso di studenti positivi nella loro classe. Sono tenuti quindi a presenziare in aula in quanto “protetti” da vaccino o meno esposti se guariti da poco. Crolla anche la regola del limite dei due positivi per le medie o superiori. Nel caso in cui dovessero comparire dei sintomi non si applicherà la regola.

Prudenza invece sulle regole per elementari e scuola dell’infanzia, dopo il secondo caso positivo scatta infatti per loro la Dad, ma durerà solo 5 giorni. Cambiano anche le tempistiche del tampone per vaccinati, gli alunni vaccinati, infatti, dovranno fare il tampone dopo 5 giorni, e non 10, di isolamento. Si prospetta poi l’allineamento alle regole di medie e superiori, oggi si valuterà se sia possibile applicare le stesse regole anche ai più piccoli.

Un’altra importante proposta è quella della Dad solo per i non vaccinati, per gli altri si ipotizzerebbe una sorta di autosorveglianza e l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in classe. Ai positivi non vaccinati verrà richiesto il certificato medico al rientro, mentre i guariti o vaccinati (entro 120 giorni) non dovranno portarlo. Ovviamente nel caso in cui le ipotesi di oggi verranno approvate i vaccinati e guariti non dovranno eseguire una quarantena.

Ipotesi sulle norme generali

Nelle regole generali invece ci sono due proposte sotto i riflettori di Governo. La prima è quella del pass illimitato dopo aver effettuato la dose booster, in questo caso non sarebbe prevista la scadenza della certificazione. L’altra ipotesi riguarda l’eliminazione del sistema a colori regionale. La suddivisione nei tre colori crea infatti dubbi ai presidenti delle varie Regioni già da tempo. Si attende quindi la decisione del Cts per procedere con le nuove regole.