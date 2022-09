Strage maltempo nelle Marche, 9 morti e 4 dispersi: il piccolo Mattia di 8 anni trovato senza vita

Sono nove le vittime dell’alluvione nelle Marche, “di cui due in via di identificazione, quattro i dispersi che potrebbero rientrare tra i soggetti in via di identificazione”. E’ quanto fa sapere la prefettura di Ancona nell’aggiornamento sull’emergenza maltempo nella regione. E “sono circa 150 i soggetti sfollati che, allo stato dei dati, non possono rientrare nelle proprie abitazioni; la maggior parte di queste persone si trova nel Comune di Senigallia, ma il numero è in crescita. Al riguardo sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati servizi di prevenzione e controllo sugli immobili evacuati. Altre situazioni di possibile evacuazione sono attualmente all’esame”, spiega ancora la prefettura, che aggiunge: “Per la giornata di domani è prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico. Si raccomanda l’adozione di comportamenti esternamente prudenti”.

Le vittime dell’alluvione che ha devastato le Marche del centro nord, tra le province di Ancona e Pesaro e Urbino, sono attualmente 9 (fonti non ufficiali parlano di 11). Di queste 9, due sono ancora in corso di identificazione e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi, al momento quattro dei quali due minorenni: un bambino di 8 anni e una ragazza di 17.

Le vittime

Tre delle quattro vittime di Pianello di Ostra, tra cui Andrea Tisba e il padre Giuseppe, rispettivamente 25 e 65 anni, abitavano nello stesso palazzo. Sarebbero morte per mettere in salvo le auto che si trovavano nei garage. Lì sono stati sommersi da un’onda di acqua, fango e rami. «Lì sotto – raccontano alcuni testimoni – sono stati sorpresi da acqua e fango». Straziante il racconto del nipote della quarta vittima, Diego Chiappetti, 51 anni: «Mio zio morto forse perché ha sottovalutato il pericolo: non ha voluto lasciare la propria casa ed è rimasto intrappolato». Tra le persone decedute anche Nando Olivi, 84 anni, storico volontario della Croce Verde di Ostra sorpreso nel seminterrato di casa, dove poi è stato trovato senza vita. Sempre a Ostra è stato ritrovato morto Ennaji Mohamed.

Una’altra vittima di Pianello di Ostra era un pensionato: è morto nella sua abitazione al primo piano di una palazzina. Il dramma è stato raccontato in diretta sui social dal nipote che invocava aiuto per il nonno, segnalando che l’acqua stava arrivando fino al secondo piano del palazzo. Purtroppo la frazione era isolata, le strade impraticabili anche dai mezzi dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori l’anziano (F.O.) era morto

Un dramma nel dramma. È quello di Silvia Mereu, farmacista di origine sarda, che si è vista strappare dalla braccia Mattia, il figlioletto di 8 anni durante la piena che ha devastato il Comune di Barbara (Ancona), uno dei centri delle Marche più funestati dal maltempo di queste ore.

La donna – di circa 40 anni – stava andando dalla madre, ma la sua auto è stata travolta dall’onda di piena del torrente Misa. La vettura è stata trascinata via: lei è stata salvata, mentre il figlioletto è purtroppo finito nel novero dei dispersi.

Tra i dispersi altre due donne: Brunella Chiu, 56 anni, e la figlia 17enne.

L’inizio della fine

Il primo morto della lunga notte marchigiana è stato a Passo Ripe, frazione di Trecastelli: Maria Luisa Sereni, 72 anni, l’hanno ritrovata nel piano interrato di casa sommerso d’acqua. il marito, due figli e il nipote sono riusciti a mettersi in salvo quando l’acqua ha cominciato a salire. L’hanno chiamata ma lei non rispondeva: era rimasta intrappolata. A Ostra Vetere è stata ritrovata morta anche Rina Febi. A Brugnetto di Senigallia è stato recuperato senza vita, all’interno della sua auto, Gino Petrolati, 89 anni. Il dramma è stato raccontato in diretta sui social dal nipote che invocava aiuto per il nonno, segnalando che l’acqua stava arrivando fino al secondo piano del palazzo. Purtroppo la frazione era isolata, le strade impraticabili anche dai mezzi dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori, l’anziano era morto