Era originario di Pozzuoli Luigi Cuozzo, il sub 33enne che ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì nelle acque davanti la Grotta del Turco, a Gaeta. L’uomo stava per effettuare una battuta di pesca insieme ad un amico quando si è consumata la tragedia. E sarebbe stato proprio quest’ultimo a rivolgersi alla Capitaneria di Porto.

L’autorità marittima sta lavorando senza sosta per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia dell’amico coetaneo, sono culminate con il triste epilogo di questa mattina quando, intorno alle 10, il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto in una cavità sotterranea nel tratto di mare antistante il Santuario della Montagna Spaccata.



Il dramma potrebbe essersi consumato in seguita ad un malore del 33enne. La Procura di Cassino potrebbe ora disporre l’autopsia al fine di accertare la causa o le cause del decesso del sub.