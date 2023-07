Targhe coperte con asciugamani, pezze e cartoni per entrare nella Ztl a Bacoli: multati e denunciati

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Bacoli Josi della Ragione sa come far rigare dritto i suoi cittadini, soprattutto quelli che fanno accesso nelle ZTL con targhe coperte da asciugamani, pezze e cartoni.

Il post su facebook di Josi della Ragione

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, ha pubblicato un post su Facebook in cui raccontava dell’ennesima infrazione legata alle ZTL del comune di Bacoli. Stavolta protagonisti della vicenda due civilissimi automobilisti (così definiti dal giovane sindaco) sono entrati in varie zone a traffico limitato con le targhe coperte da asciugamani, pezze e cartoni. Il sindaco, esausto delle continue barbarie ha deciso di potenziare i controlli della Polizia Municipale pur di far rispettare le regole.

Il post:

“Presi! Abbiamo consegnato preziosi regali a due civilissimi automobilisti che erano entrati nelle ZTL di Bacoli, con targhe coperte. Così da eludere le telecamere. Per loro, una bella denuncia. Ed un salatissimo verbale. Made in Bacoli. È scattato anche il sequestro dei veicoli. Così da non dimenticare più la nostra città. Affinché gli sia chiaro un messaggio. O vivete la nostra terra, con civiltà. Oppure, qui a Bacoli, non dovete metterci più piede. Perché non vi daremo tregua. Abbiamo potenziato i controlli della Polizia Municipale, in tutte le Zone a Traffico Limitato. Per mettere fine alla piaga dei barbari che, immaginando di essere più furbi di quanti invece rispettano le regole, fanno accesso nelle ZTL con targhe coperte. Utilizzando asciugamani, pezze, cartoni. Barbari. Annotate. Denuncia. Multa. Sequestro. Vi conviene? Noi, non ci fermeremo. Tolleranza zero. Insieme, facciamo vincere la civiltà. Un passo alla volta.”

Le ZTL stanno facendo impazzire il sindaco

Quello delle targhe coperte non è l’unico episodio riguardante le ZTL che ha fatto impazzire Bacoli e il suo sindaco. Lo scorso mese a Baia si è verificato un atto gravissimo di vandalismo , nella zona del porto. Un ordigno ha fatto esplodere una telecamera della ZTL. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno acquisito tutte le immagini e fatto partire le indagini per individuare i responsabili dell’attentato. La pista più battuta resta quella dell’atto vandalico, stando anche a quanto successo negli ultimi giorni, che ha visto ignoti prima abbattere con l’ausilio di un flex un palo, su cui era posta una telecamera, per poi distruggere quest’ultima.