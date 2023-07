Temptation Island 2023, via la prima coppia: Isabella e Manu escono dopo il falò di confronto

PUBBLICITÀ

Durante la seconda puntata di Temptation Island una delle coppia del reality show richiede il primo falò di confronto. E’ Isabella a chiamare il suo fidanzato Manu al fine di trarre delle conclusioni e comprendere se la loro relazione può proseguire o è arrivato il momento di rompere una volta per tutte.

“Non ho mai voluto la luna”

A richiedere il primo falò di confronto anticipato è Isabella, fidanzata di Manu. Il faccia a faccia è stato trasmesso durante la seconda puntata di Temptation Island dopo alcuni video che la ragazza aveva visualizzato nel corso della prima puntata. Le problematiche della coppia che, di conseguenza, si sono anche riversate nel programma non avevano nulla a che fare con fedeltà e confidenze inappropriate. I due erano in crisi a causa di divergenze caratteriali che la lontananza predisposta ha incrementato mettendo in evidenza opinioni fino ad allora sconosciute.

“Ho visto dei video che sinceramente mi hanno molto ferita. Ho ascoltato delle tue affermazioni che mi inducono a domandarmi perché stai con me se ti faccio sentire così male? Non ho mai voluto criticarti o sminuirti, il mio è sempre stato un modo per spronarti a fare di più perché hai le capacità per farlo. Non ho mai voluto la luna, volevo solo stare bene con te“. Queste le prime parole che Isabella pronuncia dinnanzi al fuoco di temptation island.

Lo sfogo con le altre concorrenti

Dopo aver ascoltato le affermazioni del fidanzato e le critiche di cui era il centro, Isabella si sfoga con Vittoria, una delle fidanzate del villaggio. Le parole che la fidanzata pronuncia con voce tremante vengono mostrate a Manu durante il confronto anticipato. “Io voglio creare dei ricordi insieme a lui, non è vero che a me interessa dove mi porta ma se dice questo significa che lo pensa quindi non ha capito nulla. Io ci tengo così tanto a lui che non vorrei mai che sentisse sminuito. Se così fosse mi farei da parte per il suo bene“.

La coppia esce insieme da Temptation island

Dopo aver ascoltato il discorso di Isabella, Manu scoppia in lacrime così lei gli si avvicina e lo abbraccia finché lui non recupera fiato. “Ogni cosa che faccio, sbaglio” dice con un nodo in gola. A quel punto Isabella replica spiegando le sue intenzioni. “Non voglio cambiarti, per me non sei sbagliato. In quello che ti dico non c’è cattiveria il mio unico intento è quello di migliorarci entrambi per il benessere della coppia. Se non mi andassi bene non starei con te”. Nel corso del falò questi e molteplici altri ragionamenti sono stati affrontati da parte della coppia che alla fine ha raggiunto la consapevolezza di voler uscire da Temptation Island insieme, più uniti di prima.