Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata: pianti, litigi e un nuovo falò immediato

PUBBLICITÀ

Grande attesa per la seconda puntata di Temptation Island, in onda questa sera. Isabella e Manu potrebbero concludere qui il programma, dopo che lei ha chiesto il confronto immediato. Gli altri invece stanno scoprendo giorno dopo giorno i lati della persona che hanno a fianco. Un altro fidanzato ha chiesto di incontrare subito la compagna.

Le anticipazioni di Temptation Island

Davide esce dal pinnettu molto scosso, dopo aver visto un video della fidanzata Alessia. “Sono nervoso“, dice agli altri mentre tentano di calmarlo. I due avevano scelto di partecipare al programma per darsi un’ultima possibilità dopo il tradimento di lei, durato più di un anno. Davide però pare non sia stato per nulla tranquillizzato dalle immagini viste.

PUBBLICITÀ

Anche Federico ha visto alcune immagini della fidanzata Ale, commentandole così: “Non vedevo l’ora che finisse“. E’ stata la fidanzata a voler partecipare al reality perché lei sogna matrimonio e figli, mentre lui pare non essere pronto. Giuseppe e Gabriella stanno insieme da cinque anni, da quando lei ne aveva 12. Lui è da sempre molto geloso e dopo aver visto alcune immagini della fidanzata, si dispera dall’altro lato del villaggio. Daniele e Vittoria sono all’interno del programma perché lei vuole un figlio ma lui non pensa che sia la scelta giusta al momento. Daniele, che ha già un figlio nato dal precedente matrimonio, crede infatti che all’interno della coppia non ci sia la serenità necessaria. “Ho visto un film praticamente…” commenta lei al falò. Pare ci siano cattive notizie anche per Francesca, che fa coppia con Manuel. Lui l’ha lasciata ben cinque volte , tornando da lei dopo dei flirt con altre ragazze. Di fronte al monitor la ragazza scoppia in lacrime, senza riuscire a parlare. Anche Perla è incredula del comportamento di Mirko: “Sono senza parole, non me l’aspettavo proprio“.

Nella puntata di Temptation Island andata in onda lunedì scorso Isabella aveva chiesto di vedere subito Manu, dopo aver sentito cose che non le erano piaciute. Nella seconda puntata vedremo se il fidanzato ha accettato. Intanto anche un altro ragazzo ha chiesto di convocare la fidanzata. Un’altra coppia pare essere pronta per il falò.