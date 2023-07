Temptation Island. Continua il triangolo tra Giuseppe, Gabriela e Roberta: “Se faccio vedere gli screen…”

PUBBLICITÀ

Temptation Island: la tentatrice Roberta De Grazia lancia una frecciatina su TikTok a Gabriela e Giuseppe: «Se parlo io piangi per giorni».

Temptation Island: il falò di Giuseppe e Gabriela

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2023, Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo hanno lasciato insieme il programma. Dopo l’avvicinamento di lui alla single Roberta De Grazia e il bacio di Gabriela al single Fouad, i due avevano deciso di lasciarsi salvo poi ripensarci a distanza di 24 ore dal loro primo falò di confronto. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 17 luglio, Gabriela e Giuseppe si sono ritrovati e l’uomo, dopo avere ammesso di averla tradita, è riuscito a convincerla a lasciare il programma insieme. Ma da TikTok una nuova minaccia si abbatte sulla coppia.

Il video TikTok di Roberta De Grazia

Roberta è la single alla quale Giuseppe Ferrara si è maggiormente avvicinato. A più riprese, l’uomo ha chiesto alla single di vedersi lontano dalle telecamere, stando bene attento a non farsi riprendere (tentativo fallito quando la regia del programma è riuscita a cogliere la conversazione tra i due). Adesso è Roberta a lasciare intendere che qualcosa di inaspettato sarebbe accaduto. “Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni”, ha scritto la single senza fare nomi.

In un commento, però, ha lasciato intendere di riferirsi proprio al fidanzato di Gabriela Chieffo. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, le ha fatto notare un utente, parole cui Roberta ha risposto: “Ben detto”.

Una replica che sembrerebbe fare riferimento proprio agli errori ammessi da Giuseppe durante il suo percorso.

Potrebbe trattarsi di uno spoiler ?

Roberta De Grazia ha deciso poi di eliminare e disattivare i commenti sotto ai suoi video, forse per non dare troppi spoiler su quello che vedremo prossimamente in onda su Canale 5. In ogni edizione di Temptation Island infatti le coppie vengono mostrate anche dopo l’uscita del programma per vedere se hanno confermato la loro scelta di tornare insieme o uscire separati. Tra Gabriela e Giuseppe quindi potrebbe essersi inserita Roberta. Il suo video, infatti, lascia pensare proprio che tra lei e il fidanzato Giuseppe possa essere successo qualcosa che Gabriela ancora non sa.