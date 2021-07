In queste ultime ore, Manuela è sempre più affiatata a Luciano Punzo, insieme si stanno godendo il sole e il mare tra Napoli e Brindisi, mostrando il loro amore tra sorprese e dediche. Mentre Stefano ha iniziato a condividere qualche piccolo scatto molto piccante con Federica Cleo. Una foto li immortala a letto insieme appena svegli, pubblicata dal brindisino aggiungendo come didascalia: “Il buongiorno più bello”. E’ chiaramente una frecciatina alla sua ex Manuela, che in questi giorni sta postando qualsiasi immagine e video insieme al suo nuovo fidanzato.

Ma non finisce qui, Stefano continua a lanciare messaggi e frecciatine come sotto al penultimo post condiviso, in cui scrive: “Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati. Sii matura, goditi la tua felicità”. Dunque Stefano le sta provando tutte per attirare l’attenzione di Manuela, e scaturire una reazione. Nel frattempo si vive l’intensa storia di passione con la tentatrice Federica, col quale all’interno del villaggio ha subito trovato un certo feeling. Cosa accadrà di nuovo tra Stefano e Manuela?