Tentano rapina in un macelleria a Caivano, banditi messi in fuga dal titolare

Ieri sera verso le 21.15 a Caivano i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via don Minzoni presso una macelleria per una segnalazione di tentata rapina. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che poco prima due persone con volto coperto avevano tentato di entrare nell’esercizio commerciale ma uno dei familiari del titolare dell’attività li aveva notati ed era riuscito a bloccare la porta di ingresso. Uno dei due “soggetti” esplodeva un colpo d’arma da fuoco per poi allontanarsi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Caivano.

Altro brillante arresto degli uomini della squadra mobile (diretti da Alfredo Fabbrocini) che sono riusciti a sventare il furto di un’auto in pieno centro a Napoli. Mercoledì sera i poliziotti hanno infatti notato in via del Parco Primavera un’auto con due persone a bordo una delle quali, scesa dal veicolo, è salita su una vettura parcheggiata in strada e, insieme all’altra, si è allontanata velocemente. I poliziotti hanno intimato l’alt ai conducenti che hanno accelerato la marcia innescando un lungo inseguimento fino a via Manzoni dove hanno imboccato direzioni differenti.

In quei frangenti i poliziotti hanno comunicato alla centrale operativa le descrizioni dei veicoli e dei fuggitivi, uno dei quali, in via Padula, ha dapprima impattato contro una pattuglia del Commissariato Posillipo, e poi ha tentato di investire i poliziotti fino a quando, in via Giustiniano, ha abbandonato il veicolo facendo perdere le sue tracce. L’uomo, identificato per Salvatore Lucarelli, 44enne napoletano, è stato rintracciato presso un’abitazione di via Pigna e sottoposto a fermo per rapina impropria, lesioni e danneggiamento. L’altro conducente, invece, è stato raggiunto in via Manzoni dove ha perso il controllo dell’auto e ha tentato la fuga a piedi per poi essere definitivamente bloccato dopo una violenta colluttazione. L’uomo, Antonio Claridi, 52enne napoletano, è stato arrestato per gli stessi reati.