«Quelli fanno sangue», la vendetta contro uno dei killer di Emanuele Sibillo

L’aver offerto ospitalità al nipote segnò la sua condanna a morte. La vittima, Vincenzo De Bernardo, boss di Somma Vesuviana, fu ucciso proprio perchè ritenuto responsabile di aver offerto copertura al nipote, l’allora sedicenne Roberto De Bernardo che partecipò alla sparatoria nel corso della quale fu ucciso Emanuele Sibillo. Per l’omicidio De Bernardo è stato condannato il boss Ciro Rinaldi, allora superalleato della ‘paranza dei bambini’. Nella ricostruzione di quel delitto e della vendetta alla base dell’azione di fuoco ci sono i racconti di un altro boss, Luigi Esposito ‘o sciamarro che racconta ad un affiliato che la madre di De Bernardo junior aveva cercato protezione verso i gruppi vesuviani per suo figlio. «Dove sta vostro figlio, la porta guai, dove sta lui, la scendono quelli delle Baby gang che fanno macelli, quelli fanno sangue». E’ il 29 ottobre del 2015 quando ‘o sciamarro parla proprio dell’incontro con la donna. In un successivo summit con i suoi Esposito chiarì:« “Ci sta una persona a Somma che la non doveva portare, il nipote del pisello. Lo stanno cercando, i Sibillo hanno già fatto dei passaggi in Somma Vesuviana con le motociclette alla ricerca del ragazzo. Quelli fanno pisciare sangue».