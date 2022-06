Scoperto il tradimento, c’è un’altra donna tra Shakira e Piqué: “La coppia pronta a lasciarsi”

E’ crisi tra la cantante colombiana Shakira e il difensore del Barcellona Piquè, pare che i due si siano lasciati.

La storia d’amore iniziata nel 2010 tra Shakira e Piqué

Una storia d’amore iniziata poco più di dieci anni fa, nel 2010, quella di tra la nota cantante Shakira e il difensore del Barcellona Piqué. I due si erano incontrati quando Shakira era andata a Barcellona per girare il video della canzone per il Mondiale Sudafricano (Waka Waka diventata famosissima).

In quel periodo Shakira aveva da poco rotto con Antonio della Rua, avvocato e figlio dell’ex Presidente dell’Argentina, dopo undici anni. Per Shakira e Piqué allora la differenza d’età, non era mai stata un problema (lei più grande di dieci anni). I due infatti hanno avuto anche due figli: Milan e Sasha che oggi hanno rispettivamente nove e sette anni.

La crisi tra i due

Ultimamente, però, sembra che la storia d’amore tra i due fosse in crisi ma mai senza aver fatto scorgere nulla. In primo luogo vediamo che l’interazione sui social tra i due è ormai inesistente. In secondo luogo si è vista Shakira insieme ai figli due volte in una piccola scappatella a Ibiza, senza alcuna traccia del difensore del Barcellona.

L’indizio inequivocabile nell’inedito di Shakira

Poi l’indizio inequivocabile, secondo i fan, viene proprio dal nuovo inedito di Shakira-Te Felicito– che parla di un uomo che ha tradito la propria donna: «Non sopporto le persone con due facce/ Ho messo le mani sul fuoco per te/ La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi, li ho rossi per aver pianto così tanto per te».

Il podcast del quotidiano catalano: El Periodico

Infine la vera e propria conferma potrebbe venire da Mamarazzis, il podcast del quotidiano catalano: El Periodico. Afferma che Piquè l’avrebbe tradita con un’altra donna.

Tra i due era già presente una rottura visto che il difensore da un po’ usciva la sera con gli amici. Sembra che i ragazzi frequentassero vari night club tornando la mattina tardissimo. Tra i due, dunque, non c’è più margine di recupero? Per ora sappiamo con sicurezza che il difensore del Barcellona si sia trasferito nel suo storico appartamento calle Muntaner, a Barcellona.