Lei lotta contro un tumore, il fidanzato la tradisce con la sua migliore amica

Una donna ha rivelato la sua terribile storia, ha scoperto che il suo ragazzo l’aveva tradita con la sua amica, mentre si riprendeva da un’operazione per rimuovere un tumore. Amber Rogers afferma di essere stata nella stanza accanto a riprendersi dall’asportazione di un tumore dal seno destro quando la coppia ha fatto sesso a casa sua. Il tradimento sarebbe andato avanti per 5 mesi, periodo durante il quale l’amica ha dormito a casa sua e l’avrebbe assistita, salvo poi andare a letto col suo fidanzato.

La 35enne dice di aver pensato per la prima volta che qualcosa non andava quando il suo ragazzo e l’amica hanno iniziato a comportarsi in modo strano l’uno con l’altro e a trattarla in modo diverso. La ragazza lottava contro il cancro e si stava riprendendo da un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al seno, ma è stata tradita.

Dopo aver scoperto il tradimento la ragazza ha lanciato un appello alle altre donne di fidarsi del loro intuito se sospettano che un partner stia tradendo: “La relazione prima di allora era molto amorevole ed eravamo inseparabili, non credo che ci sia stato un momento in cui siamo rimasti l’uno senza l’altro. Poi ad un certo punto è davvero diventato strano e non mi trattava normalmente. Ho sentito che qualcosa stava succedendo. “Cercavano molte scuse per uscire insieme e poi ho avuto i membri della mia famiglia a casa che li beccavano in stanze strane dove si sarebbero semplicemente allontanati l’uno dall’altro. “Dicevano che si prendevano ‘pause per il bagno’. Poi ho scoperto tutto”.