Muore mentre passeggia con la moglie sul bagnasciuga della spiaggia a Giulianova, in provincia di Teramo. La vittima è Claudio T., 83 anni di Roma. Mentre passeggiava con la moglie, si è improvvisamente accasciato sulla sabbia svenuto. Quando hanno visto l’uomo cadere a terra sono subito accorsi i bagnini di “Costa Sicura”, Mauro Di Rocco e Marcello Vianello, che hanno fatto di tutto per rianimarlo ma non c’è stato niente da fare.

I bagnini hanno svolto il loro lavoro per circa un quarto d’ora, anche con il massaggio cardiaco , ma senza risultato. Nemmeno quando sono arrivati i rianimatori della Croce Rossa che hanno fatto uso del defibrillatore ma il cuore non ha ripreso a battere. Per questo, constatato che l’anziano era deceduto, si è deciso il trasporto all’obitorio dell’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per stilare un rapporto che, sulla scorta di quanto riferito dalla moglie della vittima e dai soccorritori, è stato inoltrato al magistrato di turno. Quest’ultimo, accertato che si trattava chiaramente di morte naturale, ha deciso di restituire la salma alla famiglia che ha subito organizzato il viaggio di ritorno a Roma per il funerale.

Carlo era in vacanza a Giulianova assieme ad un gruppo organizzato di pensionati romani ed era ospite dell’Hotel Miramare che si trova proprio di fronte a dove è avvenuta la tragedia. Tutto si è verificato nel corso di una passeggiata che i due coniugi stavano facendo lungo il bagnasciuga poco dopo le 10,30 di una mattinata molto afosa con il cielo grigio. Evidentemente la situazione meteo ed anche le condizioni fisiche del turista devono avere influito sull’accaduto. La moglie, in lacrime, ha confermato che l’uomo soffriva da tempo di problemi cardiaci e anche secondo il personale sanitario della Asl sarebbe deceduto per un infarto. Lascia due figli.

