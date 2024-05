Tragico incidente nel Salernitano, Marco muore a 40 anni dopo lo schianto con lo scooter

PUBBLICITÀ

Un drammatico incidente è avvenuto a Pagani, provincia di Salerno, attorno alle 14. Un giovane motociclista, Marco Parlato, 40 anni, è morto in seguito ad un incidente con il suo scooter nel tentativo di scansare un cane che, proprio in quel momento, stava attraversando la strada.

Cane tra l’altro deceduto anche lui nello schianto. L’uomo è morto sul colpo.

Incidente a Pagani, Marco muore a 40 anni dopo lo schianto in scooter: dinamica da chiarire

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Pagani. Il sindaco Raffaele De Prisco, appresa la notizia, si è precipitato sul posto esprimendo vicinanza alla famiglia.

A Sant’Egidio, paese d’origine della vittima, il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Carnevale: “Poco fa, un nostro giovane concittadino ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Pagani. In segno di lutto e di rispetto per il dolore che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi previsti per il Carnevale”