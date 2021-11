Trema ancora la terra a Pozzuoli, i residenti: “Prima le scosse, poi i boati”

Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei. Alcuni residenti di Pozzuoli hanno avvertito due scosse di bassa intensità. Come riportato da Il Mattino, l’epicento è in zona Solfatara. Secondo i primi rilievi, le scosse sono state di magnitudo 0,4 e 0,3, e sono state registrate rispettivamente alle 8.39 e 8.49 di questa mattina. Come scritto da alcuni cittadini sui social, a seguto delle scosse sono stati avvertiti dei boati.

“Sentita anche io via solfatara…pensavo non fosse”, “prima le scosse, poi i boati”, sono solo alcuni dei tanti commenti rilasciati su Facebook.

Torna a tremare la terra a Pozzuoli, scosse di terremoto registrate all’alba [ARTICOLO 11 NOVEMBRE 2021]

Scosse di terremoto questa mattina presto a Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano, hanno registrato uno sciame sismico caratterizzato da eventi di bassa magnitudo a partire dalle 6.15 di oggi (l’ultimo di 0.3). Lo sciame sismico è cessato alle 6.27.

Già nella serata di ieri, due terremoti di bassa intensità hanno fatto smuovere i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Due scosse, di magnitudo compreso tra 0.3 e 0.7 gradi della scala Ritcher, sono state registrate alle 21.59 e alle 22.02. L’epicentro è stato registrato in mare e in zona Solfatara.