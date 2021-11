Scappano all’alt degli agenti a Mugnano, scarcerato uno dei 3 giovani di Giugliano

Si è celebrata ieri mattina, davanti al giudice del tribunale di Napoli nord, Dottoressa Iaccarino, la direttissima a carico di Russo Ferdinando, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, insieme a due minorenni, denunciati a piede libero. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello, il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato l’obbligo di firma per Russo. Sono tutti di Giugliano.

I fatti

Non si fermano all’alt della polizia e seminano il panico in strada. Succede a Mugnano dove tre giovani di Giugliano, uno di 18 anni e due ancora minorenni, sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Mobile. Il più grande dei tre, Ferdinando Russo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I due complici sono stati invece denunciati a piede libero. Il gruppo di giovani, ignorando gli avvertimenti degli agenti, ha seminato il panico in strada a bordo di una Fiat Punto grigia, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e degli agenti stessi. A causa delle manovre spericolate, hanno finito poi per tamponare una Fiat Panda e una Lancia Y parcheggiata lungo la strada. In seguito ad accertamenti, è emerso inoltre che la vettura risultava rubata a Marano lo scorso 3 novembre.