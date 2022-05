Trovati 500 kg di cocaina pura al posto dei chicchi di caffè Nespresso

Scoperti 500 kg di cocaina purissima nascosti tra i sacchi di caffè della Nespresso. L’incredibile ritrovamento è stato fatto dei dipendenti dello stabilimento a Romont, nel cantone svizzero di Fribourg. A darne notizia sono stati diversi media, tra cui Bloomberg, Guardian e l’emittente Rsi. Alla vista di questa “polvere bianca misteriosa”, trovata durante lo scarico dei sacchi di chicchi di caffè, lo staff dell’azienda ha subito chiamato la polizia. I primi risultati delle indagini fanno pensare che la spedizione arrivasse dal Brasile e che il carico di cocaina fosse destinato al mercato europeo

Le indagini

Le autorità locali, perquisendo 5 container “consegnati lo stesso giorno in treno”, hanno individuato e sequestrato oltre 500 kg di droga. Analizzata, si è stabilito fosse cocaina, per giunta di ottima qualità, infatti, è stata accertata la purezza all’80 per cento. Il valore del sequestrato stimato è di 50 milioni in franchi svizzeri, circa 48 milioni di euro. La polizia fa sapere di aver isolato le unità contaminate dalla sostanza, che non ha in alcun modo compromesso la produzione dello stabilimento.