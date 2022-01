Truffa dello specchietto a Napoli, la vittima si vendica da solo distruggendo i vetri dell’auto: il video finisce su TikTok

Tentano la truffa dello specchietto ma vengono scoperti. La vittima però invece di chiamare le forze dell’ordine decide di farsi giustizia da solo rompendo il vetro dell’auto. È accaduto a San Giovanni a Teduccio, il video è stato diffuso su TikTok e sta facendo il giro dei social. Resta da capire se effettivamente i due uomini che vengono ripresi col telefonino all’interno della Fiat Punto siano effettivamente i veri responsabili del tentativo di truffa dello specchietto.

Cos’è la truffa dello specchietto

La cosiddetta truffa dello specchietto è uno degli inganni più diffusi in Italia nell’ultimo periodo, e che vede esposti gli automobilisti. Si tratta di un vero e proprio furto che coinvolge migliaia di persone ogni anno, senza distinzione tra città e provincia, Nord e Sud. Nel tempo è divenuta molto nota, al punto che in molti hanno imparato a riconoscerla e ad evitarla, o comunque a difendersi. Gli “esperti”, se vogliamo, della truffa hanno condiviso le loro conoscenze in modo da aiutare le categorie più esposte, ovvero i giovani e in generale i neopatentati, gli anziani e le donne. Sono questi gli individui più bersagliati dai truffatori, che fanno leva sia sul lato erotico sia sul non voler perdere troppo tempo.

Questa è solo una delle tante truffe utilizzate a danno degli automobilisti: altre, che vedremo, sono per esempio la truffa della gomma bucata, o il finto investimento che vede i malviventi gettarsi sull’auto in marcia in modo da farsi pagare i danni.

a truffa dello specchietto è una pratica semplice ma micidiale: il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura in marcia, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno. È una scelta “furba” per i truffatori, perché lo specchietto è in assoluto la parte più sporgente dell’auto e quindi è l’estremità più scelta. Comunque, truffe simili vedono ammaccature sulla fiancata al posto dello specchietto, ma il succo è sempre lo stesso: vi diranno che il danno è stato causato da voi.

I ladri agiscono in modo molto elementare: da una vettura ferma, o comunque in marcia lenta, il malvivente lancia palline di plastica o gomma, o piccoli sassi, sulla fiancata del malcapitato prescelto, in modo da fare un rumore abbastanza percettibile. In seguito, l’auto dei ladri si avvicina e i malviventi chiedono al leso di venire a constatare il danno che secondo loro è stato da lui arrecato: di solito, appunto, lo specchietto rotto.

Dopo la constatazione, i malviventi chiedono al truffato un risarcimento in denaro immediato e in contanti, in modo da evitare la burocrazia e accelerare i tempi. Naturalmente, non viene chiesto con gentilezza, ma in modo abbastanza minaccioso e, tra l’altro, la cifra richiesta per finirla lì non è molto economico: infatti, per evitare qualsiasi grana, l’automobilista leso fa vedere tutte le banconote che ha con sé e che il ladro valuta a seconda del danno (possono essere 20, ma anche 50 euro).