Attacco hacker a Twitch, svelati i super guadagni degli streamer italiani

Attacco hacker a Twitch, popolare piattaforma di streaming per videogiochi che ha una media di 15 milioni di utenti attivi giornalieri. L’attacco, come ha scritto il sito The Verge, ha portato alla diffusione di una serie di informazioni riservate sul funzionamento del servizio. Anche quanto paga i suoi creatori di contenuti. Finito in chiaro pure il codice sorgente, cioè le informazioni strutturali necessarie al funzionamento della piattaforma.

Secondo la testata di tecnologia, le infomazioni sono in un file da 125 Gb, inizialmente diffuso sul sito 4chan da un utente che ha scritto di averlo fatto per “favorire un cambiamento radicale e una maggiore competizione negli spazio online di streaming video”. Il file parla di una ‘parte 1’, lasciando intendere che arriverà un seguito. “Possiamo confermare che si è verificata una violazione”, ha affermato un portavoce di Twitch su Twitter. Tra le informazioni diffuse anche il fatto che Amazon, proprietaria di Twitch, stesse lavorando ad un servizio per fare concorrenza a Steam, la più famosa piattaforma per scaricare videogiochi.

“I nostri team stanno lavorando con urgenza per capire la portata. Aggiorneremo la community non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”, ha fatto sapere l’azienda. Al momento non è chiaro quanti dati siano stati trafugati, sembra che ad alcuni utenti venga chiesto di modificare le password e di attivare la verifica a due fattori. L’hackeraggio segue a settimane di protesta contro Twitch per migliorare il suo servizio sotto il movimento #DoBetterTwitch. Ad agosto, gli streamer hanno scioperato un giorno per protestare contro la mancanza di azione dell’azienda sul linguaggio d’odio.

I ‘paperoni’ d’Italia

Il più ricco dei creator nostrani è ZanoXVII, che in circa 26 mesi ha guadagnato 1.310.925 dollari. Al secondo posto POW3Rtv (al secolo Giorgio Calandrelli, si occupa Fortnite e sparatutto) con un guadagno di 778.962,76 dollari (124esimo) e 1,7 milioni follower. Al terzo posto c’è ilMasseo con 540.864,81 dollari (239esimo) e 1,4 milioni follower seguito da TheRealMarzaa: 258.177,88 dollari guadagnati (660esimo) e 894.171 follower. Chiude la top 5 MatteoHS con 393.357,59 dollari in tasca (382esimo) e 789.593 follower. Spazio anche per GSkianto, streamer napoletano, con un guadagno di oltre 200mila euro.