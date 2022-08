Umberto D’Aponte torna a farsi vedere sui social, arriva la reazione di Guendalina

Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina Tavassi è tornato sui social dopo il carcere. L’uomo era stato arrestato dopo aver violato l’ordine restrittivo che gli proibiva di avvicinarsi alla sua ex moglie a meno di 500 metri. Il napoletano, padre dei due figli minori dell’ex gieffina, era uscito quando la Tavassi era in Honduras per L’Isola dei Famosi motivo per cui Guendalina ha prematuramente abbandonato il reality, ma ora è tornato anche sui social e lo ha fatto con un look tutto nuovo.

Il capello riccio e un selfie allo specchio hanno segnato il ritorno di D’Aponte sui social. Umberto sembra essere in grande forma con un fisico palestrato e un nuovo look. “Buongiorno da me e dal mio capello riccio”, scrive condividendo una foto scattata di fronte allo specchio, dopo poco pubblica un altro video in cui scrive la didascalia “Wild”. Dopo una lunga assenza ha voluto ufficializzare il suo ritorno sui social.

Intanto tra D’Aponte e la Tavassi continua la battaglia legale. L’uomo aveva picchiato Guendalina lasciandole diversi segni sul volto e il corpo, motivo per cui la donna lo aveva denunciato e ottenuto un ordine restrittivo. Resta però ancora da chiarire la questione legale e l’affido dei due bambini che la coppia ha avuto nel corso della loro relazione. In attesa del processo, l’ex marito della Tavassi ha ottenuto gli arresti domiciliari.

Guendalina Tavassi, da rimanere senza fiato

