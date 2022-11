Una doppietta di Felippe fa volare il Giugliano, battuto anche il Monopoli: tigrotti al quarto posto in classifica

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo; Biasiol (80’ Ghisolfi), Zullo (62’ Berman), Scanagatta; Rondinella, Gladestony, Felippe, De Rosa, Di Dio (62’ Oyewale); Piovaccari (56’ Kyeremateng), Nocciolini (80’ Poziello R.). A disposizione: Belardo, Rob Coprean, Ceparano,, Felici, Aruta, De Francesco, Gomez. Allenatore: Di Napoli.

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Fornasier, Drudi, Bizzotto; Viteritti, Rolando (62’ Starita), Vassallo (62’ Hamlili), De Risio, Falbo (46’ Pinto), Simeri (62’ Montini), Fella (80’ Manzari). A disposizione: Nocchi, Bevilacqua, Dibenedetto, Radicchio, Corti, Bussaglia, Piarulli, Cristallo. Allenatore: Pancaro.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 16’ e 46’ Felippe (G); 58’ Pinto (M)

Note: ammoniti Bizzotto (M), Fornasier (M), Felippe (G), De Risio (M); angoli 2-8; recupero 1’ pt; 6’st.

Avellino – C’è un quarto posto da difendere ma per farlo la matricola terribile del Giugliano deve battere il Monopoli. Di Napoli, fedele al suo 3-5-2, è costretto ancora una volta a rivoluzionare la squadra a causa delle assenze di capitan Poziello, Iglio, Rizzo e dell’ex di turno Salvemini, squalificato per una giornata. Sul fronte opposto anche Pancaro schiera un 3-5-2 apportando però diverse novità rispetto all’undici uscito sconfitto nel derby con il Foggia, ma la sua è solo una scelta tecnica.

L’avvio della gara è abbastanza equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte, e non mancano nemmeno le emozioni. Al 6’ il Giugliano va in gol con Biasiol, ma la rete è annullata per un fuorigioco di Zullo. La risposta del Monopoli arriva all’11’ con un tiro a giro di Faella che esce di poco a lato. Sul ribaltamento di fronte, Felippe impegna seriamente Vettorel con una conclusione da distanza ravvicinata. Al 16’ il Giugliano passa in vantaggio proprio con Felippe su azione di Piovaccari: il pallone, dopo una deviazione di Bizzotto, giunge sui piedi del play maker gialloblu che deposita alle spalle di Vettorel. Al 21’ i gialloblù sfiorano anche il raddoppio con un colpo di testa di Piovaccari che finisce poco distante dallo specchio della porta. Al 28’ c’è un pericoloso tiro cross di Fella che attraversa tutta l’area di rigore ma non trova nessun compagno pronto a ribadire in rete. Al 33’ il Giugliano va vicino al raddoppio: De Rosa lancia in profondità Piovaccari che aggancia e calcia: Vettorel si oppone con bravura e tiene a galla i suoi. Nel finale di frazione si registra ancora una buona opportunità per i padroni di casa. L’azione parte da un fallo laterale Di Dio che serve De Rosa, il capitano gialloblu entra in area e mette al centro un invitante pallone che non viene sfruttato al meglio sia da Rondinella che da Gladestony. La prima frazione si chiude con il Giugliano in vantaggio ma abbastanza sprecone, mentre il Monopoli non riesce a lasciare il segno.

Ad inizio ripresa il Giugliano trova subito la rete del radddoppio: un cross di Gladestony viene ribattuto debolmente di testa da Fornasier, il pallone cade sui piedi di Rondinella che svirgola clamorosamente, alle sue spalle però si trova Felippe che con una acrobatica rovesciata sorprende il portiere ospite.

L’andamento della partita sembra orientato verso una facile vittoria per i tigrotti ma l’undici pugliese non ci sta ed incomincia ad attaccare. E al 58’ arriva il gol del Monopoli. C’è un lancio di Vassallo per Rolando che arrivato sulla linea di fondo mette al centro per Pinto che a volo, e con una leggera deviazione di Biasiol, accorcia le distanze. I biancoverdi prendono coraggio ed attaccano a spron battuto, mentre il Giugliano cerca di resistere alle offensive biancoverdi. E’ un finale al cardiopalna: il Monopoli, prima con Hamlili e poi con Starita, si divora il gol del 2-2.

Dopo 6’ di recupero l’arbitro mette fina alla gara: per il Giugliano sono tre punti importantissimi visto che adesso è atteso da due trasferte consecutive, la prima ad Andria e la seconda a Catanzaro.

Le Interviste

A fine gara il tecnico gialloblù Di Napoli elogia la sua squadra ma smorza i facili entusiasmi: “E’ stata una vittoria di gruppo. Da chi lavora dietro alle quinte per finire ai calciatori che sono stati anche oggi bravi ad interpretare e vincere una gara difficile e che temevo molto. Quindi complimenti a tutto l’ambiente Giugliano calcio. Io non riesco a godermi le vittorie perché già penso alla prossima partita che è quella di Andria. Il nostro obiettivo si sta avvicinando, cerchiamo di raggiungerlo il prima possibile e poi possiamo ragionare su altre cose. Quella di oggi è stata una partita nella partita e poi ancora nella partita perché abbiamo avuto tante defezioni. Comunque io ho un grande gruppo di ragazzi, chi entra sa quello che deve fare. C’è una grandissima armonia. La mia unica preoccupazione è che questa armonia possa diventare superficialità. Lavoreremo su questo. La mia dedica per la vittoria di oggi va ai a miei ragazzi che stanno disputando un campionato strepitoso”.

Per il Monopoli si presenta il tecnico Pancaro che analizza così la gara: “Questa è la seconda sconfitta consecutiva. Mi aspettavo una risposta diversa. Un primo tempo bruttissimo che onestamente non mi aspettavo per quello che la squadra sta facendo in settimana. Nel secondo tempo invece la squadra ha avuto una reazione e forse meritavamo anche di pareggiare ma quando perdi non bisogna aggrapparsi a quello che poteva essere e non è stato. Questo è uno schiaffo che ci fa molto male e che dovrà servire anche per il futuro”.