Un’altra violenta rapina nel Napoletano, in faccia al sindaco e alla figlia 16enne

Il primo cittadino di Cardito, nonché vice sindaco di Città Metropolitana, stava rientrando in casa a bordo della sua Range Rover, in compagnia della figlia 16enne prelevata poco prima da scuola. Subito dopo aver attraversato il cancello esterno dell’abitazione, Cirillo ha visto un uomo armato dallo specchietto retrovisore.

Una volta arrivato allo sportello, il rapinatore ha preteso il veicolo, soldi e qualsiasi altra cosa di valore, sotto la minaccia di una pistola. Dietro a bordo di una moto c’era un complice che manteneva aperto il cancello davanti alla fotocellula. Cirillo però non si è perso d’animo ed ha provato una manovra elusiva all’interno del vialetto. Il rapinatore a quel punto ha spaccato il vetro del finestrino con il calcio della pistola. Ma il Sindaco non si è arreso e ha provato una seconda manovra. Nel frattempo la figlia era terrorizzata da quello che stava accadendo.

Svanito l’effetto sorpresa e trovando una strenua resistenza, il rapinatore ha poi desistito ed è fuggito con il complice. Tanta paura per Cirillo e per la figlia ma non hanno riportato ferite. Secondo gli investigatori è possibile che si possa essere trattato di un’azione di due balordi e non di qualcosa volto ad intimidire il Sindaco nelle sue attività amministrative e politiche.

È arrivata anche la solidarietà del consigliere Metropolitano Salvatore Pezzella

𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀̀ 𝐀 𝐆𝐈𝐔𝐒𝐄𝐏𝐏𝐄 𝐂𝐈𝐑𝐈𝐋𝐋𝐎:”𝐅𝐄𝐑𝐌𝐀𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐏𝐈𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐀 𝐍𝐀𝐏𝐎𝐋𝐈 𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀!”

Purtroppo stamattina ci siamo svegliati con l’ennesima brutta notizia: il primo cittadino di Cardito, nonché Vicesindaco in Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo è stato vittima di un violento tentativo di rapina mentre era in auto con la figlia.

All’amico Giuseppe e a tutta la sua famiglia voglio porgere la mia solidarietà profonda.

Purtroppo sempre più spesso assistiamo ad episodi di cronaca cruenti, come dimostra anche il video della sparatoria avvenuta pochi giorni fa ai danni di un cittadino, ferito dai banditi per essersi opposto ad un tentativo di rapina.

Oggi, nel giorno della Domenica delle Palme, auspico una Pace per tutti. Perché dove c’è violenza non c’è pace!