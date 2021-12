Vaccino anti-Covid, tocca ai bimbi dai 5 agli 11 anni: pronte 1,5 mln di dosi

Arrivato il via libero al vaccino contro il Covid per i bimbi di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Si partirà il prossimo 16 dicembre, quando saranno disponibili circa 1,5 milioni di dosi, che aumenteranno a gennario. Ad annunciarlo è il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il vaccino anti-Covid pediatrico è il Comirnaty, prodotto da Pfizer e BioNTech, adattato però all’organismo dei bambini con la riduzione a un terzo del dosaggio previsto per gli over 12. Prevista anche in questo caso la doppia dose con richiamo a non meno di 21 giorni dalla prima dose. Come negli altri casi una sola dose se si è risultati positivi al tampone nei sei mesi precedenti. Nel caso in cui il bambino risulti positivo dopo la somministrazione della prima dose, non sarà necessario il richiamo.

Le altre notizie | Covid in Germania, la decisione della Markel: “Lockdown per i no-vax e vaccino obbligatorio”

La decisione era già nell’aria ma ieri, a dare il via libera, è la cancelliera Angela Merkel nei suoi ultimi giorni alla guida della Germania. I non vaccinati tedeschi dovranno subire, di fatto, un lockdown e nell’arco di due mesi, inoltre, sarà imposto l’obbligo vaccinale. Il super green pass tedesco sarà esteso al commercio al dettaglio sulla base federale con la possibilità di incontrare persone, o partecipare ad incontri, fortemente ridotta.

È questa la decisione più rilevante adottata in Germania e che è stata varata nel corso dell’ultima conferenza Stato-Regioni, preclude dunque ad un ulteriore passo, ovvero quello di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid a partire da febbraio.