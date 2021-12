Allerta meteo, 3 sindaci chiudono le scuole in provincia di Napoli

I sindaci di Gragnano, Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate hanno deciso di chiudere le scuole per allerta meteo. I primi cittadini hanno firmato le ordinanze e comunicato la decisione sulle loro pagine Facebook.

“Ordinata per domani, venerdì 3 dicembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, del Civico Cimitero e la sospensione di ogni eventuale manifestazione tenuta all’aperto su area pubblica, da Associazioni e/o privati. Il comunicato stampa emanato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale nella data odierna prevede, per la giornata di domani, ancora attivo lo stato di “allerta arancione” in regione Campania. Dallo stesso, si evince che sono previste intense precipitazioni, i cui effetti potrebbero causare saturazione del suolo. L’Ordinanza di chiusura temporanea viene emanata per scongiurare qualsiasi potenziale pericolo per la pubblica incolumità”, scrive il sindaco Ilaria Abagnale.

Scuole aperte a Napoli, chiuse nel Salernitano

Napoli è allerta gialla. I parchi cittadini resteranno chiusi mentre le scuole a Napoli resteranno aperte. I comuni più interessati son quelli del Salernitano. Istituti scolastici di ogni ordine e grado chiusi ad esempio a Sapri. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Antonio Gentile. Oltre alle scuole e alla sospensione del mercato settimanale. Nella stessa ordinanza si dispone il non utilizzo della seconda passeggiata, la chiusura del locale cimitero, il divieto di sosta nelle aree soggette ad allagamento ed immediatamente poste in adiacenza allo sbocco dei canali. Nonché il divieto di utilizzo di parchi e giardini pubblici. Chiude le scuole anche Roccapiemonte, nell’Agro Nocerino Sarnese, dove il sindaco Carmine Pagano ha disposto la sospensione delle attività didattiche per le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche a Scafati.