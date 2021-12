Proposta di matrimonio in stile ‘La casa di Carta’ al Campania, si traveste e le chiede la mano

Romanticismo? No, grazie. Al centro commerciale Campania, nella giornata di ieri, Giammarco ha chiesto alla sua Carla di sposarlo in un modo tutt’altro che comune. Il futuro sposo, infatti, ha ‘ingaggiato’ alcuni amici facendoli travestire di tute rosse e maschere di Dalì, esattamente come i personaggi come la serie Netflix de ‘La Casa di Carta’. E perché no, anche di un fucile gonfiabile, giusto per non perdere di credibilità. Una volta fatta ‘irruzione’ nella galleria commerciale, il gruppo si è messo alla ricerca di Carla.

Una volta individuata la giovane, l’hanno bloccata come fosse un ostaggio e poi trasportata in piazza Campania. Ad attenderla c’era il professore, nonché il suo Giammarco che, quando se la trova davanti, si inginocchia e si sveste della maschera tirando fuori l’anello. “Mi vuoi sposare?”. Carla, emozionata – ma soprattutto divertita – risponde con il fatidico ‘sì’ e, soltanto a quel punto, arrivano gli applausi di clienti e dipendenti del centro commerciale. A raccontare l’episodio è Caserta News.

Insomma, una proposta ‘insolita’ e un’occasione, quella di ieri, per celebrare l’amore. Specie come quello di Giammarco e Carla.

[Fonte foto: Caserta News]