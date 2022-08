Vince una casa e 200mila euro, estrazione fortunata a Napoli

Nell’estrazione di ieri è stata vinta una casa più 200mila euro subito grazie a VinciCasa. Si tratta della formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il Cinque è stato centrato a Napoli presso il punto vendita Sisal situato in Via Domenico Morelli, la combinazione vincente è: 13 18 21 36 38.

Come riportato da Agimeg il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 183 le case assegnate. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Lotto a Napoli, un colpo da 22.500 euro

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, a Napoli è stata centrata una vincita da 22.500 euro grazie al terno 22-38-83 sulla ruota partenopea. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 648,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.