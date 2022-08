Pizzo di Ferragosto ad un ristorante di Casoria, la vittima denuncia e lo fa arrestare

Un’indagine lampo. Quella condotta dagli agenti della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Afragola (diretto da Gian Vito Zazo) e della squadra mobile (dirigente Alfredo Fabbrocini) che hanno arrestato un 34enne del luogo. arrestato un 34enne del posto per un tentativo di estorsione ai danni di un ristorante di Casoria. L’uomo, Massimo Maione, avrebbe minacciato il titolare dell’attività a pagare il cosiddetto “pizzo” almeno 3 volte l’anno. L’indagato, nello scorso mese di luglio, avrebbe preteso dal titolare di un ristorante di Casoria il pagamento di una tangente, da corrispondere tre volte all’anno. L’uomo ha denunciato i fatti alle forze dell’ordine.

L’attività di indagine, svolta nell’immediatezza dei fatti e dagli agenti di Afragola, grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, aveva consentito di individuare il presunto autore del reato. Maione, indicato come vicino ad ambienti della mala afragolese, ora si trova in carcere ed in attesa di giudizio