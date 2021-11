Virus sinciziale, morti in poche ore 2 neonati di 5 e 11 mesi: dramma a Castellammare

Il virus sinciziale provoca due piccole vittime in un giorno. Un bimbo di 11 mesi e un neonato di appena cinque mesi hanno perso la vita, uno a La Spezia, l’altro a Castellammare di Stabia (Napoli): fatale per entrambi una crisi respiratoria e un peggioramento improvviso, che hanno portato ad un arresto cardiocircolatorio.

Il bimbo morto a La Spezia ha perso la vita all’ospedale Sant’Andrea: la causa, secondo una prima ipotesi diagnostica, è un’insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un’infezione da virus respiratorio sinciziale. Il decesso è avvenuto alle 4 di questa mattina, ha reso noto l’Asl5. I genitori hanno portato il piccolo all’ospedale perché il figlio presentava da circa 24 ore una tosse persistente con progressivo aggravamento. Dopo essere stato sottoposto a triage e a tampone antigenico, risultato negativo, il bimbo è stato inviato al Pronto Soccorso pediatrico dove gli specialisti ne hanno disposto il ricovero.

La situazione del bimbo si è rapidamente aggravata tanto da richiedere l’intervento del rianimatore per effettuare un trasferimento protetto all’ospedale Gaslini di Genova ma a causa della grave instabilità clinica subentrata, l’equipe ha scartato l’opzione di trasporto della Terapia Intensiva del Gaslini ad intervenire al Sant’Andrea. Vani sono stati i ripetuti tentativi, protrattisi per oltre un’ora e mezzo, di rianimare il bimbo. Domani mattin il riscontro diagnostico sulla salma per accertare la causa della morte.

Dramma all’ospedale di Castellammare, muore neonato di cinque mesi

Dramma all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: questa mattina è infatti deceduto un neonato di cinque mesi per problematiche respiratorie. Il piccolino era ricoverato dal 6 novembre. L’autorità giudiziaria informata dai carabinieri di Castellammare di Stabia ha disposto il sequestro della salma per il successivo esame autoptico. La crisi respiratoria gestita da medici ed anestesisti presenti in reparto che non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia dei genitori originari dei Monti Lattari. Avviata un’indagine per chiarire come sono andate le cose.